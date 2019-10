PESARO Dita incrociate a Pesaro: oggi a Nyon nella sede della Uefa si terranno i sorteggi dell’Elite Round di Champions League. L’Italservice sarà presente in Svizzera con una delegazione, più in generale tutta la società e tutti i tifosi seguiranno l’estrazione delle urne in diretta streaming sul sito della Uefa.

Sono rimaste in lizza le 16 squadre migliori d’Europa. Fra esse c’è, per la prima volta nella sua storia, l’Italservice. La cerimonia inizierà alle ore 14. Il primo passo sarà l’estrazione delle quattro sedi chiamate ad ospitare il poker di gironi di Elite Round. Si sono candidate in sette: le portoghesi Sporting Lisbona e Benfica, la spagnola El Pozo Murcia, le russe KPRF di Mosca e Tyumen, il Kairat del Kazakistan e il club della Bielorussia Salitsa Minsk. Oltre a loro e al Pesaro, fanno parte dell’Elite Round Barcellona, Novo Vrijeme (Croazia), Sparta Praga, Dobovec (Slovenia), Mostar (Bosnia Erzegovina), Kherson (Ucraina), Halle-Gooik (Belgio) e Ayat (Kazakistan).

Saranno composti quattro gironi da quattro squadre, ciascuno dei quali eleggerà la vincitrice che avrà accesso alle Final Four di Uefa Futsal Champions League. L’Elite Round è in programma dal 19 al 24 novembre.

