ANCONA - Francesco Nocera è il nuovo allenatore dell’Anconitana. Decisivo è stato il colloquio di mercoledì sera nella sede della Rays tra il presidente Marconi e il tecnico napoletano, che torna sotto il Guasco dopo essere stato il capitano della squadra dorica tra il ’96 ed il ’02 (116 presenze e 5 reti). Dopo la piccola pausa di riflessione che la proprietà ed il nuovo timoniere si erano concessi, ieri è arrivata la fumata bianca. Domani mattina 11 nella sala stampa Sergio Roscani dello stadio Del Conero, Nocera sarà ufficialmente presentato.

Nel frattempo però lascia l'anconitana Domenico sfrappa, il ds arrivato durante l'inverno per far fare un salto di qualità alla società, ha deciso di non rinnovare il rapporto di collaborazione che lo legava al club. Domattina si parlerà di questo, ma anche di mercato. Nel frattempo già da qualche giorno l’ex mister Marco Lelli con il vice Emanuele Pesaresi è passato al Loreto, che sarà avversario dell'Anconitana nel campionato di Promozione, ameno che non si verifichi l'ormai improbabile doppio salto della squadra dorica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA