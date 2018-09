OSIMO - L'Anconitana è scesa in campo alle 15,30 al Diana di Osimo per la prima giornata del campionato di romozione. A giocare in casa è il Mondolfo, che però ha preferito giocare a Osimo per privilegiare i tifosi ospiti, in modo da incassare qualche centinaio di euro in più rispetto a quelli che avrebbe incassato giocando a Mondolfo, su un impianto poco adatto ad accogliere la tifoseria ospite.

Dopo 30 ' di gioco il risultato è di 1-0 per l'Anconitana, la prima rete del campionato è stata segnata al 26' dall'argentino Ruibal. seguiranno aggiornamenti sui gol in tempo reale

