ANCONA - Quarta giornata del campionato regionale di Eccellenza e fari puntati sull'Anconitana, che a Fabriano gioca per riscattare il mezzo passo falso casalingo di domenica scorsa con il Grottammare. la partita è cominciata alle 15.30 e il Fabriano Cerreto è passato in vantaggio grazie a un calcio di rigore reralizzato da Cavaliere al 42' del primo tempo.

Da segnalare il pareggio della Vigor Senigallia, che dopo essere passata in vantaggio su rigore, ha subito due reti dei cugini del Marina, per poi raggiungere il pari sul 2-2, e il netto vantaggio del Montefano sull'Atletico Gallo (4-1) grazie anche a due reti di Salvatore Mastronunzio, che ne ha segnate già 4 in campionato



Risultati in tempo reale

Porto d'Ascoli-S.Marco Lorese 2-0 (finale, giocata ieri)

Valdichienti P-Forsempronese 2-1 (finale, giocata ieri)

FCV Senigallia-Marina 2-2

Atletico Alma-Sassoferrato G 3-0

Castelfidardo-A.A. Colli 0-0

Fabr. Cerreto-Anconitana 1-0

Grottammare-Urbania 1-2

Montefano-Atletico Gallo 4-1



Classifica in tempo reale: Porto d'Ascoli 10, Atletico Gallo 9, Urbania 9, FCV Senigallia 8, Anconitana 7, Grottammare 5, Marina 5, Castelfidardo 5, Montefano 5, Forsempronese 4, Valdichienti P 4, Atletico Colli 4, Atletico Alma 4, Fabr. Cerreto 4, Sassoferrato Genga 2, S.Marco Lorese 1

