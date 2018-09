LORETO - Comincia solo con un pareggio la stagione dell'ambiziosa Anconitana, bloccata suill'1-1 a Loreto dalla squadra di casa, allenata dall'ex mister dorico Marco Lelli. La partita, la prima ufficiale della stagione, era valida per il triangolare del primo turno della fase regionale della Coppa Marche. L'Anconitana, priva dell'argentino Trombetta, è passata in vantaggio con il solito Mastronunzio al 44' del primo tempo, ma è stata raggiunta in avvio di ripresa, proprio da un gol di Mandorini, l'ultimo dei numerosi ex, scelti tra i giocatori non confermati dal team di Marconi, alcuni dei quali sono emigrati in blocco a Loreto grazie anche ai buoni uffici di Lelli e del suo vice Pesaresi, che bloccando l'anconitana sul pareggio si sono tolti davvero una bella soddisfazione. Le due squadre saranno avversarie anche nel girone A del campionato di Promozione.

