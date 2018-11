ANCONA - Tutto facile per l'Anconitana nel confronto interno contro la Laurentina nel turno odierno del campionato di Promozione. i biancorossi di mister Nocera hanno rotto il ghiaccio dopo soli 14' con Jachetta e al riposo si trovano già sul 4-0. Gli altri gol sono stati segnati da Mastronunzio al 28', Colombaretti al 40' e Zaldua al 43'. Con questa vittoria ormai nel carniere l'Anconitana mantiene il vantaggio di 4 punti sulla Vigor Senigallia, che a sua volta sta distanziando il gruppo delle terze in classifica. La partita comunque è ancora in corso, essendo cominciata alle 14.30.

