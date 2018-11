ANCONA - E' cominciato alle 15 il big match della nona giornata del campionato di Promozione

Anconitana-Vigor Senigallia 1-0.



L'Anconitana è partita all'attacco e l'ermetica difesa della Vigor Senigallia, che finora ha subito un solo gol in otto partite e per di più su rigore, è capitolata al 32' per un gol del difensore Trombetta, l'Anconitana dunque conduce 1-0 e in classifica avrebbe a questo punto 7 punti di vantaggio, avendo vinto tutte le partite, mentre la Vigor due volte ha pareggiato. Migliore rispetto al solito la cornice di pubblico.

Seguono aggiornamenti.

