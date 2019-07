RECANATI - E' finita 1-0 per i padroni di casa la prima amichevole ufficiale dell'Anconitana, sconfitta dalla Recanatese che giocherà da protagonista il prossimo campionato di serie D. Ovviamente del tutto ininfluente il risultato di una partita servita ai due allenatori (Giampaolo e Ciampelli) solo per cominciare a prendere visione del materiale umano a loro disposizione. Il gol dei leopardiani, curiosità interessante, è stato segnato dal giovane Lombardi, che non solo è anconetano, ma è anche il figlio del responsabile del settore giovanile della società dorica. Prossima amichevole dell'Anconitana venerdì con il Montegiorgio, altra formazione di serie D.



In un'altra partita amichevole giocata oggi la Sangiustese (serie D) è stata sconfitta in casa dal Casarano (serie C). Le reti sono state segnate da Russo (Casarano) e da Scognamiglio (Sangiustese) nel primo tempo. Gol decisivo di Tiscione al 26' della ripresa.

