CATTOLICA - L'Anconitana è scesa in campo alle 15 a Cattolica, per affrontare i pesaresi del Villa San Martino e provare a centrare la cinquantesima partita utile consecutiva in campionato. Il risultato alla fine del primo tempo è di 1-0 per i dorici grazie al gol segnato al 27' dall'argentino Trombetta. I biancorossi di Nocera devono anche cercare di riportare a 11 punti il vantaggio nella classifica del girone A della Promozione sulla Vigor Senigallia, che ieri ha vinto. Da aggiornare anche il record di gol della coppia d'oro Mastronunzio-Zaldua, che finora hanno segnato 27 reti in due.



