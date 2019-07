ASCOLI - Sono stati resi noti i prezzi degli abbonamenti per assistere alle partite dell'Ascoli Calcio nel prossimo campionato di serie B. Le tessere saranno valide per 19 partite, quindi non ci sarà la classica giornata bianconera, e vanno dai 750 euro delle poltroncine numerate ai 190 euro della curva. Nei distinti gli abbonamenti costeranno 450 euro. i prezzi degli abbonamenti ridotti sono rispettivamente di 500, 350 e 145 euro.

Lo scorso anno le tessere vendute furono 3571, ma quest'anno le aspettative della tifoseria sono cresciute, anche in seguito a una campagna acquisti giudicata ottima, di conseguenza la società spera di superare abbondantemente le 4000 tessere, anche perché i prezzi non sono tra i più alti della serie cadetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA