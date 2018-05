ASCOLI - L'Ascoli è già in Liguria, pronto ad affrontare domeni sera l'Entella, sul campo di Chiavari, per la partita di andata della doppia sfida che vale la permanenza in Serie B. cosmi non si sbilancia riguardo alla formazione, ma probabilmente in attacco giocherà Rosseti al posto di Varela, non del tutto recuperato dopo un lieve infortunio. I bianconeri domani saranno raggiunti a Chiavari da crica 350 tifosi, poi giovedì prossimo al Del Duca saranno più di 7000 i tifosi ascolani pronti a sostenere la squadra nella partita di ritorno. In caso di parità dopo le due sfide, a salvarsi sarà proprio la squadra bianconera, meglio piazzata nella regular season.

