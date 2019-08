ANCONA - Prime partite ufficiali per il calcio professionistico, che vede oggi in campo le squadre impegnate nei turni eliminatori della Coppa Italia. due squadre marchigiane sono scese in campo nel pomeriggio, due hanno cominciato a giocare alle 20.30, ecco la situazione



CARRARESE-FERMANA 5-4 ai rigori - La Fermana è passata in vantaggio per prima, sul campo della Carrarese, grazie a un gol segnato da Cognigni al 21' del primo tempo. I toscani hanno raggiunto il pareggio a metà della ripresa e poi il risultato non si è più sbloccato, neanche nei tempi supplemenari, poi dopo una lunga serie sempre incerta, la Carrarese si è imposta ai rigori, eliminando la Fermana



PRO PATRIA-MATELICA 1-0 - Buona prova del Matelica nella lontana Busto Arsizio. I biancorossi hanno tenuto il campo per un'ora molto bene, subendo poi il gol dei bustocchi, sufficiente per eliminare il Matelica e promuovere la Pro Patria al turno successivo



GUBBIO-FANO 3-0 - La parttia è iniziata alle 20.30, ma dopo mezz'ora di gioco il Gubbio ha già segnato tre reti ad un Fano ancora in costruzione, che in pratica ha mandato in campo la squadra Berretti. Per mister Fonana si attendono solo delle valutazioni su qualche giovane che potrà far parte della rosa della prima squadra.



IMOLESE - SAMB 0-1 Samb in vantaggio a Imola con un gol segnato al 26' del primo tempo. anche questa partita è cominciata alle 20.30. Seguono aggiornamenti.

