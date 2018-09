FERMO - Sconfitta interna per 2-0 per la Fermana, battuta a domicilio dal Rieti ed eliminata dalla Coppa Italia di Serie C. La squadra di Destro, su un campo pesante e comunque in cattive condizioni non ha destato una grandissima impressione, anche se bisogna sempre considerare il complicato rodaggio imposto quest'anmno alle formazioni di serie C. Il Rieti ha vinto grazie alle reti segnate da Todorov e Pepe, per la Fermana l'appuntamento è ora quello del 16 settembre, per la prima giornata di campionato, non si sa ancora contro chi e in quale girone.

