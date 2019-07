ANCONA - Si è svolto in Lega il sorteggio del primo turno della Coppa Italia di serie C, alla quale sono ammesse anche alcune squadre di sserie d. Le squadre marchigianme impegnate nel primo turno preliminare sono tre: Samb, Fermana e Matelica, tutte sono state dirottate fuori casa, per i seguenti impegni in programma il 4 agosto: Imolese-Samb, Carrarese-Fermana e Pro Patria-Matelica sono i tre incontri che costituiranno il primo banco di prova ufficiale per le nostre squadre. Giovedì si svolgerà il sorteggio del calendario del campionato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA