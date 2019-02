ANCONA - Una giornata molto importante quella di oggi per l'Eccellenza marchigiana, infatti quarta, quinta e sesta della classifica, sfidavano sul loro campo la prima, la seconda e la terza. Il suggestivo e insolito accoppiamento ha partorito una vittoria interna, un pareggio e una vittoria esterna. L'acuto più bello è stato quello del Porto Sant'Elpidio, vittorioso per 2-0 sul campo dell'Atletico Gallo, mantre la capolista Tolentino ha fatto tesoro dello 0-0 maturato sul campo del sassoferrato Genga anche perchè da Urbania arrivavano buone notizie per i ragazzi di Mosconi, vista la vittoria della squadra locale sul Fabriano Cerrreto, avversario più accreditato dei cremisi.

La classifica muta in maniera sensibile, ma la lotta è ancora aperta. Il Tolentino ha un punto di vantaggio ma non più sul Fabriano Cerreto, sceso a -2, ma sul Porto Sant'Elpidio, che ha scavalcato i cartai. In coda delude il Portorecanati, che ne prende 4 in casa dal Marina, Quattro reti anche sul groppone della Biagio Nazzaro, impegnata però a Porto D'Ascoli, su un campo molto difficile.



Porto d'Ascoli-Biagio Nazzaro 4-0,

Atletico Gallo-P. S.Elpidio 0-2,

Forsempronese-Montefano 0-0,

Grottammare-Camerano 1-0,

Monticelli-Atletico Alma 1-5,

Pergolese-S.Marco Lorese 2-2,

Portorecanati-Marina 2-4,

Sassoferrato G-Tolentino 0-0,

Urbania-Fabr. Cerreto 3-1,



Classifica Tolentino 45, P. S.Elpidio 44, Fabr. Cerreto 43, Urbania 40, Marina 36, Sassoferrato 34, Atletico Gallo 34, Pergolese 33, Porto d'Ascoli 31, Forsempronese 31, Grottammare 31, S.Marco Lorese 30, Montefano 29, Atletico Alma 29, Camerano 25, Biagio Nazzaro 22, Portorecanati 17, Monticelli 5



