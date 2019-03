ANCONA - L'Anconitana è scesa in campo alle ore 15 al Del Conero contro l'Olimpia Marzocca, con la consapevolezza di dover per forza vincere, visto che la sconfitta della scorsa giornata e la vittoria della Vigor Senigallia ieri a Loreto hanno riportato i rossoblù a solo tre punti dalla squadra di Nocera, chiamata ad un pronto riscatto.

Il risultato si è sbloccato al 33', grazie al ritorno al gol di Mastronunzio, capitano trascinatore della squadra di Nocera. Nei primi 30 l'Olimpia aveva retto molto bene di fronte agli attacchi, non ancora irresistibili, dell'Anconitana.

