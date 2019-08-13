Calcio dilettanti, ufficializzati i gironi
Torneo di Eccellenza a 16 squadre
ANCONA - Adesso è tutto ufficiale: come era prevedibile il torneo di Eccellenza rimane a 16 squadre, definiti in maniera ufficiale anche i gironi dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria. Ecco i raggruppamenti.
ECCELLENZA
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ANCONITANA A.S.D.
ATLETICO ALMA M.C.
ATLETICO AZZURRA COLLI
ATLETICO GALLO COLBORDOLO
CASTELFIDARDO
F.C. VIGOR SENIGALLIA
FABRIANO CERRETO
FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL
GROTTAMMARE C. 1899 ARL
MARINA CALCIO
MONTEFANO CALCIO A R.L.
PORTO D ASCOLI S.R.L.
SAN MARCO SERV. LORESE
SASSOFERRATO GENGA
URBANIA CALCIO
VALDICHIENTI PONTE
PROMOZIONE GIRONE A
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BIAGIO NAZZARO
CAMERANO CALCIO
CANTIANO CALCIO
FILOTTRANESE
GABICCE GRADARA
ILARIO LORENZINI BARBARA
LMV URBINO 1921
MOIE VALLESINA
MONDOLFO CALCIO
OLIMPIA MARZOCCA
OSIMANA
OSIMOSTAZIONE C.D.
PASSATEMPESE
VALFOGLIA
VIGOR CASTELFIDARDO-O
VILLA S.MARTINO
PROMOZIONE GIRONE B
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ATLETICO CENTOBUCHI
AURORA TREIA
CALCIO ATLETICO ASCOLI
CALCIO CORRIDONIA
CHIESANUOVA CALCIO
CIVITANOVESE CALCIO
FUTURA 96
LORETO
MONTECOSARO
MONTERUBBIANESE
MONTICELLI CALCIO SRL
MONTURANO CAMPIGLIONE
PALMENSE
PORTORECANATI A.S.D.
POTENZA PICENA
SS MACERATESE 1922
PRIMA CATEGORIA GIRONE A
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AUDAX CALCIO PIOBBICO
AVIS MONTECALVO
CAGLIESE CALCIO
FERMIGNANESE
K SPORT ADADEMY AZZURRA
MERCATELLESE
NUOVA REAL METAURO
OSTERIA NUOVA
PESARO CALCIO
POL. LUNANO
S.COSTANZO
S.ORSO
S.VENERANDA
TAVERNELLE
VADESE CALCIO
VISMARA 2008
PRIMA CATEGORIA GIRONE B
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BORGO MINONNA
CASTELLEONESE
CHIARAVALLE
CUPRAMONTANA G.IPPOLITI
FALCONARESE 1919
LABOR 1950
LAURENTINA
LE TORRI CASTELPLANIO
MAROTTA
MONSERRA CALCIO
MONTEMARCIANO
PORTUALI CALCIO ANCONA
SAMPAOLESE CALCIO
SAN BIAGIO
STAFFOLO
VILLA MUSONE
PRIMA CATEGORIA GIRONE C
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CAMERINO CALCIO
CASETTE VERDINI
CLUENTINA CALCIO
CSKA AMATORI CORRIDONIA
ELPIDIENSE CASCINARE
FABIANI MATELICA
FIUMINATA
MANCINI RUGGERO PIORACO
MONTEMILONE POLLENZA
MUCCIA
PINTURETTA FALCOR
S.CLAUDIO
SANGIORGESE
SETTEMPEDA
TRODICA
URBIS SALVIA A.S.D.
PRIMA CATEGORIA GIRONE D
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A.S. AMANDOLA
AZZURRA MARINER
CASTIGNANO A.S.D.
CENTOBUCHI 1972 MP
CUPRENSE 1933
FERMO SSD ARL
LAMA UNITED
MONSAMPIETRO MORICO
MONTALTO
OFFIDA
PIANE MG
POLISPORTIVA COSSINEA
RAPAGNANO
REAL VIRTUS PAGLIARE
SANTA MARIA TRUENTINA CDL
VILLA SANT ANTONIO
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
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CARPEGNA
CASININA CALCIO
FALCO ACQUALAGNA
FERMIGNANO CALCIO
ISOLA DI FANO
MONTE CERIGNONE VALCONCA
OLIMPIA MACERATA FELTRIA
PEGLIO
PIANDIMELETO FRONTINO
PIANDIROSE
REAL ALTOFOGLIA
S.CECILIA URBANIA
SCHIETI
VALFOGLIA TAVOLETO
VIRIDISSIMA APECCHIO
VIS CANAVACCIO 2008
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
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ARZILLA
ATHLETICO TAVULLIA
ATLETICO RIVER URBINELLI
C.S.I. DELFINO FANO
CUCCURANO
F.F. REAL GIMARRA
FRONTONESE
GRADARA CALCIO
MAIOR
MONTECCHIO FOOTBALL CLUB
MURAGLIA S.S.D. A.R.L.
OFFSIDE
PONTESASSO A.S.D.
TORRE SAN MARCO
USAV PISAURUM
VILLA CECCOLINI CALCIO
SECONDA CATEGORIA GIRONE C
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ANKON DORICA
AVIS ARCEVIA 1964
BORGHETTO
COLLE 2006
CORINALDO CALCIO
NUOVA FOLGORE
NUOVA SIROLESE
PIETRALACROCE 73
PONTERIO
REAL CAMERANESE
SAN MARCELLO
SENIGALLIA CALCIO
SS OLIMPIA OSTRA VETERE
TERRE DEL LACRIMA
VARANO
VICTORIA BRUGNETTO
SECONDA CATEGORIA GIRONE D
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ACCADEMIA CALCIO MONTEFANO
AGUGLIANO POLVERIGI
CAMERATESE
CASTELBELLINO CALCIO
CASTELFRETTESE
F.C. FALCONARA 1973
FOOTBALL CLUB OSIMO 2011
L.EUROPA LUCIANO BOCCHINI
LEONESSA MONTORO
MAIOLATI UNITED
MONSANO
PALOMBINA VECCHIA
S.A. CALCIO CASTELFIDARDO
S.FRANCESCO CINGOLI
SERRANA 1933
VICTORIA STRADA
SECONDA CATEGORIA GIRONE E
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APPIGNANESE
ARIES TRODICA 04
CASETTE D’ETE 1968
C.S.I. RECANATI
MONTECASSIANO CALCIO
MONTEGRANARO CALCIO
MONTELUPONESE
MORROVALLE
PORTO POTENZA CALCIO
REAL CITANO
REAL PORTO
UNITED CIVITANOVA
VEREGRA FC 2019
VIGOR S.ELPIDIO VIOLA
VIGOR MONTECOSARO CALCIO
VIS P.S.ELPIDIO C.FALERIA
SECONDA CATEGORIA GIRONE F
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ABBADIENSE
ATLETICO MACERATA
BELFORTESE R.SALVATORI
CALDAROLA
ELFA TOLENTINO
ESANATOGLIA
FOLGORE CASTELRAIMONDO
JUVENTUS CLUB TOLENTINO
PALOMBESE
PENNESE PSG
RIPESANGINESIO
SAN GINESIO CALCIO
SARNANO
SEFRENSE
TELUSIANO CALCIO
VIGOR MACERATA
SECONDA CATEGORIA GIRONE G
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A.V.I.S. RIPATRANSONE
ATLETICO PORCHIA
BORGO MOGLIANO MADAL
BORGO ROSSELLI
CORVA CALCIO 2008
GMD GROTTAMMARE 89
MAGLIANO CALCIO 2013
MONTE E TORRE
MONTEFIORE
MONTOTTONE GROTTESE ASD
PETRITOLI 1960
REAL CUPRENSE
U.MANDOLESI CALCIO
U.S.A. S.CATERINA
USG GROTTAZZOLINA
VALTESINO A.S.D.
SECONDA CATEGORIA GIRONE H
ACQUASANTACALCIO 2011
ACQUAVIVA CALCIO
AGRARIA CLUB
AUDAX PAGLIARE
COMUNANZA
FC TORRIONE 1919
JRVS ASCOLI
MALTIGNANO CALCIO
MONTEPRANDONE
OLIMPIA SPINETOLI
ORSINI MONTICELLI CALCIO
PICENO UNITED
PRO CALCIO ASCOLI
UNIONE PIAZZA IMMACOLATA
VIGOR FOLIGNANO
VIS STELLA MSP
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