ANCONA - Adesso è tutto ufficiale: come era prevedibile il torneo di Eccellenza rimane a 16 squadre, definiti in maniera ufficiale anche i gironi dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria. Ecco i raggruppamenti.



ECCELLENZA

ANCONITANA A.S.D.

ATLETICO ALMA M.C.

ATLETICO AZZURRA COLLI

ATLETICO GALLO COLBORDOLO

CASTELFIDARDO

F.C. VIGOR SENIGALLIA

FABRIANO CERRETO

FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL

GROTTAMMARE C. 1899 ARL

MARINA CALCIO

MONTEFANO CALCIO A R.L.

PORTO D ASCOLI S.R.L.

SAN MARCO SERV. LORESE

SASSOFERRATO GENGA

URBANIA CALCIO

VALDICHIENTI PONTE



PROMOZIONE GIRONE A

BIAGIO NAZZARO

CAMERANO CALCIO

CANTIANO CALCIO

FILOTTRANESE

GABICCE GRADARA

ILARIO LORENZINI BARBARA

LMV URBINO 1921

MOIE VALLESINA

MONDOLFO CALCIO

OLIMPIA MARZOCCA

OSIMANA

OSIMOSTAZIONE C.D.

PASSATEMPESE

VALFOGLIA

VIGOR CASTELFIDARDO-O

VILLA S.MARTINO



PROMOZIONE GIRONE B

ATLETICO CENTOBUCHI

AURORA TREIA

CALCIO ATLETICO ASCOLI

CALCIO CORRIDONIA

CHIESANUOVA CALCIO

CIVITANOVESE CALCIO

FUTURA 96

LORETO

MONTECOSARO

MONTERUBBIANESE

MONTICELLI CALCIO SRL

MONTURANO CAMPIGLIONE

PALMENSE

PORTORECANATI A.S.D.

POTENZA PICENA

SS MACERATESE 1922



PRIMA CATEGORIA GIRONE A

AUDAX CALCIO PIOBBICO

AVIS MONTECALVO

CAGLIESE CALCIO

FERMIGNANESE

K SPORT ADADEMY AZZURRA

MERCATELLESE

NUOVA REAL METAURO

OSTERIA NUOVA

PESARO CALCIO

POL. LUNANO

S.COSTANZO

S.ORSO

S.VENERANDA

TAVERNELLE

VADESE CALCIO

VISMARA 2008



PRIMA CATEGORIA GIRONE B

BORGO MINONNA

CASTELLEONESE

CHIARAVALLE

CUPRAMONTANA G.IPPOLITI

FALCONARESE 1919

LABOR 1950

LAURENTINA

LE TORRI CASTELPLANIO

MAROTTA

MONSERRA CALCIO

MONTEMARCIANO

PORTUALI CALCIO ANCONA

SAMPAOLESE CALCIO

SAN BIAGIO

STAFFOLO

VILLA MUSONE



PRIMA CATEGORIA GIRONE C

CAMERINO CALCIO

CASETTE VERDINI

CLUENTINA CALCIO

CSKA AMATORI CORRIDONIA

ELPIDIENSE CASCINARE

FABIANI MATELICA

FIUMINATA

MANCINI RUGGERO PIORACO

MONTEMILONE POLLENZA

MUCCIA

PINTURETTA FALCOR

S.CLAUDIO

SANGIORGESE

SETTEMPEDA

TRODICA

URBIS SALVIA A.S.D.



PRIMA CATEGORIA GIRONE D

A.S. AMANDOLA

AZZURRA MARINER

CASTIGNANO A.S.D.

CENTOBUCHI 1972 MP

CUPRENSE 1933

FERMO SSD ARL

LAMA UNITED

MONSAMPIETRO MORICO

MONTALTO

OFFIDA

PIANE MG

POLISPORTIVA COSSINEA

RAPAGNANO

REAL VIRTUS PAGLIARE

SANTA MARIA TRUENTINA CDL

VILLA SANT ANTONIO



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

CARPEGNA

CASININA CALCIO

FALCO ACQUALAGNA

FERMIGNANO CALCIO

ISOLA DI FANO

MONTE CERIGNONE VALCONCA

OLIMPIA MACERATA FELTRIA

PEGLIO

PIANDIMELETO FRONTINO

PIANDIROSE

REAL ALTOFOGLIA

S.CECILIA URBANIA

SCHIETI

VALFOGLIA TAVOLETO

VIRIDISSIMA APECCHIO

VIS CANAVACCIO 2008



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

ARZILLA

ATHLETICO TAVULLIA

ATLETICO RIVER URBINELLI

C.S.I. DELFINO FANO

CUCCURANO

F.F. REAL GIMARRA

FRONTONESE

GRADARA CALCIO

MAIOR

MONTECCHIO FOOTBALL CLUB

MURAGLIA S.S.D. A.R.L.

OFFSIDE

PONTESASSO A.S.D.

TORRE SAN MARCO

USAV PISAURUM

VILLA CECCOLINI CALCIO



SECONDA CATEGORIA GIRONE C

ANKON DORICA

AVIS ARCEVIA 1964

BORGHETTO

COLLE 2006

CORINALDO CALCIO

NUOVA FOLGORE

NUOVA SIROLESE

PIETRALACROCE 73

PONTERIO

REAL CAMERANESE

SAN MARCELLO

SENIGALLIA CALCIO

SS OLIMPIA OSTRA VETERE

TERRE DEL LACRIMA

VARANO

VICTORIA BRUGNETTO



SECONDA CATEGORIA GIRONE D

ACCADEMIA CALCIO MONTEFANO

AGUGLIANO POLVERIGI

CAMERATESE

CASTELBELLINO CALCIO

CASTELFRETTESE

F.C. FALCONARA 1973

FOOTBALL CLUB OSIMO 2011

L.EUROPA LUCIANO BOCCHINI

LEONESSA MONTORO

MAIOLATI UNITED

MONSANO

PALOMBINA VECCHIA

S.A. CALCIO CASTELFIDARDO

S.FRANCESCO CINGOLI

SERRANA 1933

VICTORIA STRADA



SECONDA CATEGORIA GIRONE E

APPIGNANESE

ARIES TRODICA 04

CASETTE D’ETE 1968

C.S.I. RECANATI

MONTECASSIANO CALCIO

MONTEGRANARO CALCIO

MONTELUPONESE

MORROVALLE

PORTO POTENZA CALCIO

REAL CITANO

REAL PORTO

UNITED CIVITANOVA

VEREGRA FC 2019

VIGOR S.ELPIDIO VIOLA

VIGOR MONTECOSARO CALCIO

VIS P.S.ELPIDIO C.FALERIA



SECONDA CATEGORIA GIRONE F

ABBADIENSE

ATLETICO MACERATA

BELFORTESE R.SALVATORI

CALDAROLA

ELFA TOLENTINO

ESANATOGLIA

FOLGORE CASTELRAIMONDO

JUVENTUS CLUB TOLENTINO

PALOMBESE

PENNESE PSG

RIPESANGINESIO

SAN GINESIO CALCIO

SARNANO

SEFRENSE

TELUSIANO CALCIO

VIGOR MACERATA



SECONDA CATEGORIA GIRONE G

A.V.I.S. RIPATRANSONE

ATLETICO PORCHIA

BORGO MOGLIANO MADAL

BORGO ROSSELLI

CORVA CALCIO 2008

GMD GROTTAMMARE 89

MAGLIANO CALCIO 2013

MONTE E TORRE

MONTEFIORE

MONTOTTONE GROTTESE ASD

PETRITOLI 1960

REAL CUPRENSE

U.MANDOLESI CALCIO

U.S.A. S.CATERINA

USG GROTTAZZOLINA

VALTESINO A.S.D.



SECONDA CATEGORIA GIRONE H

ACQUASANTACALCIO 2011

ACQUAVIVA CALCIO

AGRARIA CLUB

AUDAX PAGLIARE

COMUNANZA

FC TORRIONE 1919

JRVS ASCOLI

MALTIGNANO CALCIO

MONTEPRANDONE

OLIMPIA SPINETOLI

ORSINI MONTICELLI CALCIO

PICENO UNITED

PRO CALCIO ASCOLI

UNIONE PIAZZA IMMACOLATA

VIGOR FOLIGNANO

VIS STELLA MSP

