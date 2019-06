Maurizio Ganz è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan femminile. Ganz, come evidenziato in un comunicato sul sito del club rossonero, assumerà la guida tecnica della squadra dal prossimo 1° luglio, con un contratto di due anni.



«Maurizio ha sempre espresso nella sua carriera - la calda accoglienza del direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, che con Ganz ha vinto uno scudetto nel 1999 - spiccate doti di leadership e mentalità con una cifra tecnica significativa. Sono certo che, grazie alla sua guida tecnica, le nostre ragazze continueranno il proprio percorso di crescita individuale e collettivo, a beneficio del nostro club». Ganz, 51 anni, ha giocato nel Milan per due stagioni, collezionando 52 presenze e 11 reti.

