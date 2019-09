CASTELFIDARDO - L'Anconitana ha cominciato la nuova stagione con una vittoria per 2-1, nell'incontro di andata degli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, che la vedeva di scena a Castelfidardo, sul campo di una squadra retrocessa dalla serie D.

La squadra di Ciampelli, che come i biancoverdi era alla prima partita ufficiale della stagione, è passata in vantaggio a metà primo tempo con Ambrosini, destando una buona impressione nei primi 45'. La ripresa vedeva però il risveglio del Castelfidardo che prendeva l'iniziativa e pareggiava al 27' con Capponi. Il goleador fidardense però commetteva l'errore di esultare in maniera esagerata, togliendosi anche la maglietta e meritandosi l'ammonizione da parte dell'arbitro, che però trattandosi del secondio cartellino, era costretto ad espellerlo. In superiorità numerica l'anconitana si portava di nuovo in attacco e segnava il gol della vittoria al 37' di nuovo con Ambrosini. Domenica prossima il retour match a campi invertiti.

questi i risultati delle altre partite di andata del primo turno

Porto d'Ascoli-A.A. Colli 0-1

S.Marco Lorese-Grottammare 1-1

Valdichienti P-Montefano 1-1

Atletico Alma-Forsempronese 0-2

Fabr. Cerreto-Sassoferrato G 2-1

Marina-FCV Senigallia 1-2



