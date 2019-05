FABRIANO - Il Fabriano Cerreto ha vinto per 2-0 la semifinale playoff del campionato di eccellenza, che lo vedeva opposto, sul campo di casa, all'Urbania di mister Fenucci. I gol dei biancorossoneri sono stati segnati da Baldini al 35' del primo tempo e da Galli al 46' della ripresa. Il Fabriano Cerreto acquisisce così il diritto di giocare la finalissima che si svolgerà domenica a Porto Sant'elpidio, dato che gli elpidiensi hanno concluso al secondo posto il campionato. La vincente di questa finale sarà ammessa agli spareggi nazionali con le vincenti dei playoff delle altre regioni, che metteono in palio alcuni altri posti in serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA