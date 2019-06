CIVITANOVA - Il Porto Sant'Elpidio di mister Eddy Mengo non finisce di stupire, batte al Polisportivo di Civitanova Marche anche il Poggibonsi, per 2-0 ed è ora a un passo dalla promozione in serie D. Se i biancazzurri domenica prossima in Toscana non perderanno con due reti di scarto potranno festeggiare il gran salto e dunque il traguardo è davvero vicino. I gol del Porto Sant'Elpidio, festeggiatissimo dai tifosi, sono stati segnati da Ruzzier e Cejas.

