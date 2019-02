Incidente a Scavone, si è temuto l'arresto cardiaco. Lecce-Ascoli rinviata a data da destinarsi

LECCE - Lecce e Ascoli in campo, ma la partita è stata sospesa dopo appena trenta secondi a causa di un fortuito incidente di gioco che ha visto protagonista il giallorosso Scavone con l'ex giallorosso Beretta. Per il giallorosso si è temuto l'arresto cardiaco e gli è stato praticato immediatamente un massaggio cardiaco. Per fortuna al momento di essere caricato in ambulanza per essere trasportato in ospedale il giocatore ha riacquistato conoscenza.

L'arbitro, dopo aver ascoltato il parere delle due società, ha sospeso la partita. La data del recupero probabilmente sarà decisa domani.

Scavone è stato trasportato in ambulanza al "Vito Fazzi". Lì i medici lo stanno sottoponendo ad un esame tac e ad altri accertamenti per verificare le condizioni di salute.



LECCE-ASCOLILecce: Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Scavone; Mancosu; La Mantia, Palombi.In panchina: Bleve, Milli, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Haye, Marino, Avantaggiato, Tabanelli, Fiamozzi, Bovo.Allenatore: Liverani.Ascoli: Milinkovic-Savic; Valentini, Brosco, Padella, D’Elia; Cavion, Casarini, Frattesi; Ninkovic, Ciciretti; Beretta.In panchina: Lanni, Bacci, Scevola, Rubin, Baldini, Ganz, Rosseti, Quaranta, Chajia, Addae.Allenatore: Vivarini.Arbitro: Baroni di Firenze.

