ANCONA - Sono già in campo dalle 14,30 le quattro squadre marchigiane del girone B della Serie C. Fari puntati innanzitutto sul derby tra il Fano e la Samb, che devono vincere per uscire dalle zone basse della classifica. La Fermana ospita invece il quotato Lanerossi Vicenza, mentre la Vis Pesaro gioca in trasferta a Bergamo, sul campo dell'Albinoleffe.



Aggiornamenti in tempo reale



Fano-Samb 1-1 Granata subito in gol, al 4' con il centrocampista Acquadro. Senza risultato finora la reazione della Samb, abbastanza disordinata, che frutta solo un cartellino giallo. Il pareggio dei rossoblù ospiti arriva comunque al 28' della ripresa, grazie a un gol di testa di Stanco



Fermana - Vicenza 2-0 Un gol del fantasista D'Angelo all'11' ha portato in vantaggio la Fermana contro un Lanerossi abbastanza lanciato dagli ultimi risultati. La Fermana han poi controllato bene la reazione della squadra veneta. Al 28' del primo tempo è stato espulso il vicentino Arma e al 14' della ripresa D'Anmgelo ha raddoppiato per i gialloblù. Con questa vittoria la Fermana tornerebbe da sola al secondo posto.



Albinoleffe-Vis Pesaro 0-2 La Vis Pesaro tiene il campo senza problemi contro una squadra che non ha ancora mai vinto in campionato ed anzi i biancorossi di Colucci sono i primi a passare in vantaggio, al 14' con Olcese. Nella ripresa i biancorossi stanno agevolmente controllando la partita anche se Colucci ha dovuto fare a meno per infortunio del portiere Tomei. Nel finale di gara, anzi, la vis Pesaro trova anche il raddoppio, con una rete di Lazzari al 31' con un bellissimo tiro da lontano.



Classifica in tempo reale in base ai risultati finora maturati sui vari campi: Pordenone 15, Fermana14, L.R. Vicenza 13, Südtirol 13, Triestina12, Ravenna 11, Vis Pesaro 11, Monza 11, FeralpiSalò 10, Imolese10, Teramo 10, Ternana 9, Gubbio 8, Rimini 7, Fano 7, Sambenedettese 7, Giana Erminio 6, Virtus Verona 6, Renate 5, AlbinoLeffe 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA