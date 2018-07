ANCONA - Salvatore Mastronunzio e l'Anconitana proseguiranno insieme, fugati dunque i dubbi sorti negli ultimi giorni dopo altri addii eccellenti alla squadra di Marconi. Il capitano biancorosso, quasi 39 anni, resterà nella dorica sia che si tratti di giocare in eccellenza sia che si giochi in Promozione. Reduce dalle 31 reti segnate in Prima Categoria, Mastronunzio potrà dare la caccia al centesimo gol in campionato con la maglia dell'Ancona. Per raggiungere il prestigioso traguardo gli mancano 11 segnature, dunque un traguardo ampiamente alla sua portata. sempre per quanto riguarda l'anconitana oggi da registrare l'ingaggio del portiere argentino aborda, 30 anni, l'anno scorso alla Civitanovese

© RIPRODUZIONE RISERVATA