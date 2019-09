ANCONA - Insieme a quello dell'Eccellenza è stato reso noto oggi anche il calendario dei due gironi del campionato di Promozione marchigiana, due ragruppamenti di 16 squadre ciascuno a cui anche quest'anno prendono parte società molto vitali e in crescita, accanto a formazioni dal passato illustre, che hanno militato anche molto più in alto nel ranking calcistico, e che ora magari cercano di riguadagnare un posto al sole. Tra le formazioni più blasonate della Promozione marchigiana ricordiamo la Maceratese, l'Osimana, la Civitanovese e l'Urbino, ma tutte e 32 le squadre al via sono pronte a darsi battaglia, fin dal prossimo 15 settembre quando si disputerà la prima giornata. Intanto questo è il programma del primo turno, in entrambi i gironi.



Girone A

BIAGIO NAZZARO-ILARIO LORENZINI

CAMERANO-OSIMO STAZIONE

FILOTTRANESE-CANTIANO

LMV URBINO-OSIMANA

MOIE VALLESINA-GABICCE GRADARA

PASSATEMPESE-VILLA S.MARTINO

VALFOGLIA- MONDOLFO

VIGOR CASTELFIDARDO-OLIMPIA MARZOCCA



Girone B

ATLETICO ASCOLI-LORETO

CIVITANOVESE- ATLETICO CENTOBUCHI

FUTURA 96- MONTERUBBIANESE

MONTECOSARO-MONTURANO CAMPIGLIONE

MONTICELLI-PALMENSE

PORTORECANATI- AURORA TREIA

POTENZA PICENA-CORRIDONIA

MACERATESE-CHIESANUOVA

