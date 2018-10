LORETO - Il C.S.Loreto, che partecipa al campionato di Promozione (nello stesso girone dell'Anconitana) ha comunicato che mister Marco Lelli, per motivi strettamente personali, ha lasciato l’incarico di allenatore della prima squadra e resta nell’ ambito dell’area tecnico sportiva della società. Il C.S.Loreto ha deciso di affidare la conduzione tecnica della squadra ad Emanuele Pesaresi. Nel comunicato il club gialloverde ringrazia mister Lelli "per l’impegno ed lavoro profuso fino ad ora in qualità di allenatore e fa un in bocca lupo per il nuovo incarico. Nel contempo la società augura ad Emanuele Pesaresi di completare nel migliore dei modi il lavoro iniziato da Marco Lelli e di ottenere sul campo quei successi che tutto l’ambiente merita".

