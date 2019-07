SAN GREGORIO MAGNO La Samb è stata battuta per 4-1 dalla Salernitana nel primo test amichevole stagionale, ma nel primo tempo ha ben figurato. Infatti la squadra di Montero non è dispiaciuta nella prima frazione di gioco dove ha fatto vedere buone cose al cospetto di una formazione di categoria superiore. In attacco Di Massimo e Volpicelli hanno fatto molto movimento mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria. Nella ripresa i tanti cambi operati da Montero e l'evidente calo fisico hanno costretto la Samb a subire la maggiore qualità tecnica della Salernitana.



SALERNITANA-SAMB 4-1 SALERNITANA (3-5-2): Micai (25' st Vannucchi); Pucino (25' st Gigliotti), Billong (25' st Migliorini), Carillo (25' st Lopez); Lombardi (25' st morrone), Akpro (25' st Odjer), Di Tacchio (25' st Castiglia), Maistro (25' st Orlando), Kiyine (25' st Djuric); Jallow (25' st Calaiò), Giannetti (25' st Cicerelli). All.: Ventura. SAMB (4-3-3): Santurro (26' st Raccichini); Rapisarda (1' st Gemignani), Biondi (1' st Zaffagnini), Miceli (1' st Di Pasquale), Trillò (1' st Marcantoni); Gelonese (1' st Piredda), Bove (1' st Garofalo), Panaioli (1' st Brunetti); Volpicelli, Di Massimo (1' st Rea), Zancocchia (1' st Petrini).All.: Montero. ARBITRO: Guarnieri di Battipaglia. RETI: 39' pt Giannetti, 19' st Kiyine su rig., 23' st aut. Pucino, 33' st Odjer, 44' st Cicerelli NOTE: ammoniti: Trillò, Santurro.

