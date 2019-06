SAN BENEDETTO - Paolo Montero è il nuovo allenatore della Samb. L’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio odierno al termine di un incontro con il patron Franco Fedeli ed il direttore sportivo Pietro Fusco. Quarantotto anni, uruguagio, Paolo Montero da calciatore ha vestito la casacca della Juventus per nove stagioni, dal 1996 al 2005, totalizzando 277 presenze e vincendo quattro campionati, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea ed una Coppa Intertoto. Nel 2014 ha iniziato la carriera da allenatore esordendo sulla panchina del Penarol (serie A Uruguay). Poi ha guidato in Argentina, squadre come il Boica Unidos, Colon e Rosario Central. Oggi il ritorno in Italia con il nuovo incarico sulla panchina della Samb con contratto annuale. Nei prossimi giorni Montero verrà presentato alla stampa.

