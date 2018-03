SAN BERNEDETTO - Sembrava dovesse essere l'ennesima delusione casalinga per la Samb, quella della partita interna contro i lombardi del Renate, invece un gol dell'attaccante Stanco (arrivato nel mercato di gennaio) al 90' ha spezzato l'incantesimo, e al 4' di recupero, con i lombardi vanamante protesi in avanti, Esposito ha realizzato anche la rete del 2-0, che ha addolcito ulteriormente questo sebato pomeriggio della squadra rossoblù.

La Samb tra l'altro, giovandosi dei tanti rinvii è tornata da sola al secondo posto del girone B, a 8 punti dalla capolista Padova, che è stata sconfitta in casa dal Teramo.

