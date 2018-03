L'Ascoli a Venezia per provare ad agganciare il traghetto-salvezza

ASCOLI Passa al Penzo di Venezia il traghetto salvezza dell'

Ascoli dove i bianconeri questo pomeriggio affronteranno il Venezia alle ore 15. La classifica piange e lo spettro della serie C è dietro l'angolo, ma serve guardare avanti e resettare il passato. Tutto dipende da chi andrà in campo, dall'atteggiamento che la squadra avrà da subito, deve essere un atteggiamento vincente e positivo. Per questo in campo servono giocatori con gli attributi, tra questi Nicolò Cherubin, il centrale di difesa arrivato nel mercato di gennaio tra mille dubbi a causa dell' infortunio subito nei mesi scorsi quando era ancora al Verona. Potrebbe giocare sia al posto di Gigliotti o di Padella, quest'ultimo verrebbe spostato a destra, nella difesa a tre, al posto di De Santis. Per ora il suo utilizzo rimane un'ipotesi perchè la squadra anche ieri si è allenata a porte chiuse e nel ritiro veneto, quindi lontano da spifferi indiscreti, se giocherà dall'inizio, quella di Cherubin non sarà l'unica novità, c'è anche Ganz che è pronto per scendere in campo dal primo minuto al fianco di Monachello. «Ovviamente – spiega il tecnico Serse Cosmi - in questa settimana abbiamo parlato con la squadra della maniera in cui ripartire. Ho fatto un patto con me stesso e con qualcuno di Ascoli: non voglio assolutamente scappare da questa situazione; voglio e devo venirne fuori».

