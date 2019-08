ASCOLI - Colpo grosso di mercato per l'Ascoli, che ha chiuso felicemente la trattativa per Simone Padoin. L'esperto centrocampista, ex tra le altre di Atalanta, Juventus e Cagliari, firmerà oggi un biennale coi bianconeri. Nella sua carriera Padoin, che ha 35 anni, ha vinto 5 scudetti consecutivi con la Juventus, due coppe italia e tre Supercoppe italiane. Da tre stagioni era in forza al Cagliari.

