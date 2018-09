PERUGIA - L'Ascoli scende in campo alle 21 al Curi di Perugia per affrontare la squadra umbra, allenata da Alessandro Nesta, nel quadro della seconda giornata del campionato di Serie B. La squadra di Vincenzo Vivarini, seguita da quasi 1000 tifosi, è reduce dal pareggio interno con il Cosenza conquistato nella prima giornata e cerca dunque la prima vittoria della stagione.

Il tecnico abruzzese confermerà quasi in toto la formazione che ha giocato la prima partita, anche per dare ai giocatori la possibilità di aumentare l'amalgama tra i reparti.



Seguono aggiornamenti in diretta dalle ore 21

