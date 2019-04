ASCOLI - L'Ascoli scende in campo questa seria al Del Duca (inizio ore 21) per affrontare il Venezia guidato dall'ex tacnico bianconero Serse Cosmi. La partita è molto importante per l'Ascoli, reduce dalla rocambolesca sconfita di La Spezia, perché i bianconeri, a 5 giornate dalla fine sono esattamente a metà strada, a 6 punti di distanza) tra la zona playoff e la zona playout. Una vittoria quindi costituirebbe un passo forse decisivo verso la salvezza e riaffermerebbe la candidatura dell'Ascoli per gli spareggi promozione.



