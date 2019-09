PADOVA - Si giocano oggi le partite della seconda giornata del campionato di serie C girone B. L'unica squadra marchigiana scesa in campo alle ore 15 è il Fano, che sta reggendo molto bene sul difficile campo del Padova, e ha chiuso il primo tempo sullo 0-0.

Alle 17.30 scenderanno invece in campo la Fernmana, anch'essa in trasferta in Veneto, a Vicenza, e la Samb, che invece giocherà in casa con la Triestina. al riviera delle Palme sono attesi 5000 spettatori.

La Vis Pesaro sarà invece impegnata nel posticipo di domani sera al Manuzzi di Cesena.



Gli altri risultati (parziali) delle partite di oggi: FeralpiSalò-Rimini 1-1, Gubbio-Virtus Verona 0-1, Südtirol-Carpi 0-1



