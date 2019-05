ANCONA - La finale di ritorno della Coppa Italia di serie C, vinta dalla Viterbese per 1-0 sul Monza (gol decisivo di Atanasov al 91') ha assegnato il trofeo ai laziali e ha delineato in via definitiva il quadro dei playoff del campionato di serie C, che cominceranno domenica.

Le due squadre marchigiane in lizza, la Samb e la Fermana, giocheranno entrambe in trasferta, e questo si sapeva. quello che non si sapeva era che la Samb dovrà giocare a Bolzano e la Fermana a Monza. Si tratta di due sfide molto difficili anche perché sono previste in gara secca con la classifica che favorisce le squadre di casa in caso di conclusione in parità.

