ANCONA - Ruisultati eccellenti per le squadre marchigiane nell'odierna giornata del campionato di serie C. alle 14,30 sono scese in campo la Samb, il Fano e la Fermana, la Vis Pesaro giocherà invece alle 18,30



SAMB-PORDENONE 0-2 per la squadra di Roselli, ostacolata da numerose assenze, un'avvio da lustrarsi gli occhi contro il quotatissimo Pordenone. Stanco al 5' e Signori all'8' hanno messo una seria ipoteca sul risultato finale, anche se poi ovviamente il Pordenone ha cercato di farsi vivo dalle parti delle difese rossoblù.



ALBINOLEFFE-FANO 0-1 Nello scontro diretto tra le due pericolanti brillante prestazione del Fano, passato in vantaggio al 26' con Ferrante. Ora i granata sanno controllando la partita, per altro senza soffrire troppo gli attacchi dei lombardi.



FERMANA-TERAMO 0-0 Nulla da fare ancora per la squadra di Destro, che conferma la propria solidità, ma per il momento non riesce a scalfire la retroguardia dei biancorossi abruzzesi.



CLASSIFICA IN TEMPO REALE: Fermana18, Pordenone 18, FeralpiSalò 17, L.R. Vicenza 16, Ravenna 15, Südtirol 14, Teramo 14, Imolese14, Monza 14, Triestina14, Ternana 12, Vis Pesaro 12, Gubbio 11, AJ Fano 10, Giana Erminio 10, Sambenedettese 10, Rimini 8, Virtus Verona 6, Renate 5, AlbinoLeffe 5

