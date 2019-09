GUBBIO E' iniziato il weekend della quarta giornata del campionato di serie C e per le quattro squadre marchigiane c'è anche un anticipo, quello del Fano, che scende in campo alle 20.45 al Barbetti di Gubbio per affrontare la squadra umbra in una sfida tra due formazioni che ancora non hanno mai vinto in campionato. I granata di mister Fontana poi in Umbria devono sfatare una tradizione sfavorevole, visto che non hanno mai vinto a Gubbio in 19 confronti precedenti.

Domani scenderanno invece in campo tutte le altre squadre marchigiane, la Samb ospiterà al Riviera delle Palme i veneti dell'Arzignano Chiampo, la Fermana sarà di scena a Piacenza, mentre la Vis Pesaro giocherà a Ravenna

