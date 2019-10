SAN BENEDETTO - Ottava giornata di campionato nel girone B della serie C e una sola partita alle ore 15 della domenica, quella del Riviera delle Palme tra Samb e Piacenza, in cui gli emiliani ospiti sono passati in vantaggio al 26' con una rete dell'anconetano Paponi. Due delle altre marchigiane hanno giocato ieri, visto che Vis Pesaro e Fermana si sono divise la posta, chiudendo sull'1-1 un atteso derby marchigiano. La quarta squadra della regione, l'Alma Juventus Fano, va invece in campo alle 17,30 a Imola.



Per quanto riguarda la Samb, la squadra di Montero sta ora attaccando in maniera massiccia per cercare di ribaltare la situazione.I risultati delle altre partite in corso sono invece Reggio Audace-Gubbio 0-0, Sudtirol-Modena 2-2 e Triestina-Ravenna 0-0. Questa la classifica del girone B in tempo reale, in base ai risultati maturati fino ad ora: Padova 19, Piacenza 17, Reggio Audace 16, L.R. Vicenza 15, Südtirol 14, Sambenedettese 12, Carpi 11, Triestina 11, Modena 10, Cesena 10, FeralpiSalò 9, Fermana 8, Ravenna 8, Vis Pesaro 8, Virtus Verona 7, Gubbio 6, Rimini 6, AJ Fano 6, ArzignanoChiampo 4, Imolese 2

