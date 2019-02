ANCONA - Quattro partite e quattro sconfitte, nessun gol segnato e 5 subiti. questo il bilancio delle squade marchigiane della serie C. Un bilanci per fortuna estremamente insolito, visto che quest'anno una tale coincidenza di risultati negativi non si era mai verificata.

Nel pomeriggio a perdere il loro incontro erano state la Samb, sconfitta 2-0 a Bolzano dal Sudtirol. "Solo" 1-0 invece ha perso l'Alma Juventus Fano a Gorgonzola con la Giana Erminio, mentre 0-1, ma in casa, ha perrso la Vis Pesaro, con il Renate. Nel tardo pomeriggio arriva infine un'altra sconfitta interna, quella della Samb, battuta anch'essa per 1-0 dal Ravenna.

Conseguenze negative in classifica soprattuto per il Fano, mentre Samb, Fermana e Vis Pesaro sono tutte nella parte bassa della zona playoff, ora sopra, ora sotto la linea fatidica, ma tutte e tre sono perfettamente in corsa per partecipare alla post season.

Martedì la serie C vivrà un turno infrasettimanale, fari puntati sul campo della capolista Pordenone, dove giocherà una Vis Pesaro che sembra leggermente in affanno, dopo un inizio di campionato molto brillante.

