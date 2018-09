ANCONA - Sono cominciate le altre partite della seconda giornata del girone b della Serie C. Dalle 18,30 sono in campo due squadre marchigiane, la Vis Pesaro, che ospita il gubbio, e la Samb, di scena a Teramo. Tutte e due le squadre sono reduci da una sconfitta nella giornata d'esordio.



Aggiornamenti in tempo reale:

Dopo mezz'ora di gioco reti bianche sia al Benelli che al Bonolis di Teramo. A Pesaro la Vis sta attaccando a spron battuto, più equilibrata la partita che si gioca in Abruzzo.

Vis-Gubbio 0-1... Al 33' il primo gol arriva allo stadio Benelli, ma non è della Vis Pesaro, a segnarlo è l'ex Samb Marchi, ora in forza al Gubbio.

Vis-Gubbio 1-1... Al 27' del secondo tempo il pareggio dell'argentino Olcese, da poco subentrato. L'attaccante è uno dei pochi superstiti della cavalcata trionfale in serie D nello scorso campionato.

Vis-Gubbio 2-1... Al 31' il raddoppio dello stesso olcese, nel tripudio dei tifosi locali, che possono fesettgiare il ritorno in Serie C dopo 13 anni.



Risultati. FeralpiSalò-Fermana 0-0, Giana Erminio-Imolese 1-2, Ravenna-Südtirol 0-1, Renate-Vicenza 1-1, AlbinoLeffe-Pordenone 1-2, Teramo-Samb 0-0, Virtus Verona-Monza 0-2, Vis Pesaro-Gubbio 2-1.



Classifica: Südtirol 6, Monza 6, Pordenone 6, Renate 4, Fermana 4, Imolese 4, Rimini 3, Triestina 3, Vis Pesaro 3, Vicenza Virtus 2, AlbinoLeffe 1, Ravenna 1, Giana Erminio 1, Teramo 1, Gubbio 1, FeralpiSalò 1, Samb 1, Virtus Verona 0, Ternana 0, Fano 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA