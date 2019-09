ANCONA - Sarà un mercoledì impegnativo per le squadre di serie C, che saranno impegnate nel turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata di andata. Le quattro squadre marchigiane saanno tutte in campo e giocheranno tutte alle 18.30. L'unica a giocare in casa sarà la Samb, che ospiterà il Modena al riviera in uno scontro che ha numerosi precedenti anche giocati nella categoria superiore. In trasferta invece saranno la Fermana, che è già arrivata a Bolzano, dove dovrà affrontare il Sudtirol, la Vis Pesaro, che giocherà sul terreno dell'ambizioso Lanerossi Vicenza per onorare la memoria di Walter Nicoletti, e il Fano, che sarà impegnato sul campo della Feralpisalò. questa la classifica del girone B della serie C dopo 5 giornate: Padova13 Reggio Audace 11, L.R Vicenza 11, Carpi 11, Samb 8, Piacenza 8, FeralpiSalò 8, Fermana 7, Cesena 7, Südtirol 7, Ravenna 7, Vis Pesaro 6, Modena 5, Rimini 5 , Virtus Verona 4, Triestina 4, Gubbio 3, ArzignanoChiampo 3, AJ Fano 3, Imolese 2

