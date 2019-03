ANCONA - Giornata monca nel girone B della serie C, dato che la partita Fano-Fermana è stata rinviata per la momentanea indisponibilità dello stadio Mancini causa lavori di adeguamentio. In campo alle 14.30 è scesa la vis Pesaro, con il Sudtirol, e al 32' i bolzanini sono passati in vantaggio con una rete di Turchetta. Ora la Vis Pesaro deve inseguire.

Più tardi, alle 16.30, scenderà invece in campo la Samb, impegnata sul campo della Feralpisalò



Classifica aggiornata in base ai risultati finora maturati sui vari campi: Pordenone 61, Triestina 51, FeralpiSalò 50, Südtirol 49, Imolese 47, Monza 47, Ravenna 45, Fermana 43, L.R. Vicenza 40, Samb 39, Vis Pesaro 35, Ternana 35, Teramo 34, Gubbio 34, AlbinoLeffe 32, Rimini 32, Renate 32, Giana Erminio 30, Virtus Verona 29, Fano 29

© RIPRODUZIONE RISERVATA