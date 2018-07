PESARO - E' finalmente arrivato l'annuncio atteso da giorni del nuovo allenatore della Vis Pesaro, pronta a tornare dopo 13 anni di assenza nel calcio professionistico. Come ampiamente annunciato la scelta è ricaduta su Leonardo Colucci, lo scorso anno alla guida del Pordenone, nel girone B della Serie C. Questo il comunicato diramato dalla società biancorossa: "La VIS PESARO1898 è lieta di poter annunciare che al sig. Leonardo COLUCCI è stata affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Nella prossima settimana illustreremo i termini dell’accordo e presenteremo il nuovo allenatore con il suo staff in una apposita conferenza stampa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA