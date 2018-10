ANCONA - Si giocano oggi le restanti partite della settima giornata del girone f della serie D, dopo che ieri sono stati disputati numerosi anticipi. Tra le squadre marchigiane l'unica a scendere in campo è la Jesina, scesa in campo al Carotti alle ore 15 contro la Vastese. I leoncelli devono vincere per risalire una classifica già problematica.

Sul campo le cose non stanno andando benissimo perché la Jesina è passata sì in vantaggio al 37' con Pierandrei, ma appena 6' dopo è stata raggiunta dalla rete di Giampaolo. In classifica, vista la sconfitta del Notaresco, il Matelica si ritrova ora solo in testa.



Risultati in tempo reale Giornata

Sangiustese-Castelfidardo 2-0 (finale, giocata ieri)

Forlì-Giulianova 2-2 (finale, giocata ieri)

Francavilla-Agnonese 3-1 (finale, giocata ieri)

Matelica-Avezzano 3-0 (finale, giocata ieri)

Recanatese-Montegiorgio 3-1 (finale, giocata ieri)

Santarcangelo-Cesena 0-4 (finale, giocata ieri)

Isernia-Campobasso 1-1

Jesina-Vastese 0-0

Sammaurese-Notaresco 2-0

Savignanese-Pineto 0-0



Classifica: Matelica 18, Sangiustese 17,Cesena 16, Notaresco 15, Francavilla 13, Santarcangelo 13, Savignanese 11, Recanatese 10, Sammaurese10, Forlì 9, Giulianova 9, Isernia 9,Montegiorgio 7, Pineto7, Jesina 6, Campobasso 4, Vastese 4, Agnonese 3, Castelfidardo 2, Avezzano 1



