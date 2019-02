ANCONA - Sono cominciate alle 14,30 le partite della ventottesima giornata del campionato di serie D. Vista la difficoltà di scalzare il Cesena da un primo posto ormai consolidato, l'attenzione si sposta soprattutto sulla lotta salvezza, con il Castelfidardo sempre più inguaiato e la Jesina che invece sta venendo fuori bene. Tra le partite di oggi da tenere d'occhio Cesena-Jesina, palcscenico di prestigio per i leoncelli, e Giulianova-Recanatese. Per il Castelfidardo, contro la penultima in classifca, il Santarcangelo, forse è l'ultima chance.



A fine partita per le marchigiane il bilancio è negatico. Vince solo il matelica, pareggia la Recanatese, perdono tutte le altre, praticamente non sono stati segnati gol, se non quello realizzato da Dorato del Matelica, nel finale della partita vinta con il Notaresco



Risultati in tempo reale

Avezzano-Sangiustese 1-0

Castelfidardo-Santarcangelo 0-1

Montegiorgio-Savignanese 0-1

Pineto-Campobasso 1-1

Giulianova-Recanatese 0-0

Cesena-Jesina 2-0

Notaresco-Matelica 0-1

Sammaurese-Francavilla 0-1

Vastese-Isernia 3-1

Agnonese-Forli' 1-1



Classifica Cesena 69, Matelica 61, Sangiustese 44, Notaresco 44, Francavilla 44, Pineto 42, Recanatese 42, Montegiorgio 40, Campobasso 39, Sammaurese 38, Savignanese 37, Jesina 32, Vastese 32, Giulianova 31, Forli' 27, Isernia 27, Avezzano 27, Santarcangelo 25, Agnonese 25, Castelfidardo 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA