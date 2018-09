ANCONA - Sono cominciate alle 15 le partite della seconda giornata di andata del girone F della Serie D. Fari puntati sul Matelica che ha dato una bella dimostrazione di forza nella prima giornata, le altre squadre marchigiane invece sono in generale in cerca del riscatto dopo un inizio meno brillante del previsto.

Nella prima mezz'ora di gioco da sottolineare il doppio vantaggio della Sangiustese a Isernia.



Risultati in tempo reale

Campobasso-Francavilla 2-1

Isernia-Sangiustese 1-3 (Pezzotti al 10', Argento al 20'

Jesina-Santarcangelo 1-0 (Bordo al 57' su rig)

Montegiorgio-Avezzano 2-2

Pineto-Matelica 1-0

Cesena-Olympia Agnonese 1-0

Real Giulianova-Castelfidardo 0-1 (Radi al 29')

S.N.Notaresco-Recanatese 2-0 (Liguri al 5')

Savignanese-Forlì 1-0

Vastese- Sammaurese 1-1



Classifica in tempo reale: Sangiustese 6, Notaresco 6, Cesena 6, Jesina 4, Matelica 3, Francavilla 3, Santarcangelo 3, Real Giulianova 3, Forlì 3, Castelfidardo 3, Savignanese 3, Pineto 3, Sammaurese 2, Montegiorgio 2, Recanatese 1, Vastese 1, Campobasso 1, Avezzano 1, Olympia Agnonese 0, Isernia 0,

