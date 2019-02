ANCONA - Sono cominciate alle 14.30 le partite della venticinquesinma giornata del campionato di serie D girone F. Con la lotta per il primato ormai probabilmente decisa a favore del Cesena, le attenzioni sono puntate soprattutto sulla zona retrocessione, che vede il Castelfidardo sempre più in difficoltà. anche oggi i biancoverdi sono in svantaggio, mentre tre punti molto importanti li sta conquistando la Jesina ai danni dell'Isernia. Dopo i primi 45' situazione di reti bianche nell'unico derby marchigiano in programma oggi, quello tra la Sangiustese e il Montegiorgio.



Risultati in tempo reale

Santarcangelo-Pineto 2-4 giocata ieri

Avezzano-Agnonese 0-0

Forlì-Vastese 0-0

Francavilla-Cesena 0-1

Jesina-Isernia 1-0 (39' Nonni)

Matelica-Giulianova 2-0

Recanatese-Campobasso 0-0

Sammaurese-Castelfidardo 1-0

Sangiustese-Montegiorgio 0-0

Savignanese-Notaresco 0-1



Classifica: Cesena 60 Matelica 49, Notaresco 43 Sangiustese 40, Recanatese 39 Francavilla 37, Pineto 37, Montegiorgio 36, Sammaurese 35, Campobasso 32, Savignanese 30, Giulianova 29, Vastese 28, Jesina 28, Avezzano 25, Forli' 25, Isernia 24, Santarcangelo 22, Agnonese 21, Castelfidardo 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA