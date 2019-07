JESI Omar Manuelli allenatore, Maurizio Gagliardini direttore sportivo, Stefano Micozzi direttore generale con delega al vivaio, Gianni Giampaoletti club manager. E poi la conferma di Giancarlo Chiariotti per l’amministrazione finanziaria. Sono i volti della nuova Jesina, svelati ieri dal presidente Gianfilippo Mosconi. «Gagliardini, Giampaoletti, Chiariotti e Micozzi risponderanno a me personalmente ciascuno per il suo settore- dice Mosconi- senza portare troppo peso sulle spalle d’una unica persona». Con Manuelli ci saranno il preparatore atletico Giuseppe Castrignano, quello dei portieri Lucio Gabbianelli (un ritorno), il team manager Claudio Vagnini e un secondo, da ufficializzare. Nessun annuncio sui giocatori ma, dice Mosconi, la nuova linea è: «Valorizzare i giovani del luogo, come non è stato fatto lo scorso anno. Non ci possiamo permettere di spendere come abbiamo fatto nella passata stagione». Perché prima di parlare di campo e di calcio, non si può, dopo due mesi di dubbi, non parlare di altro. «L’esperienza amministrativa dell’annata passata è stata problematica- ammette Chiariotti- sono uscite fuori in corsa alcune beghe delle amministrazioni precedenti». Di novità sui giocatori non ce ne sono ancora.

