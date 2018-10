ANCONA - Sono cominciate alle 15 le partite della quinta giornata del campionato di Serie C. Dopo i due importanti anticipi di ieri oggi fari puntati in particolare sul derby tra Matelica e Castelfidardo. La squadra di casa è passata in vantaggio immediatamente, con un gol di Bittaye al 5', a metà del primo tempo anche la Jesina passa in vantaggio, con un rigore del croato Bubalo, nella delicata partita con il Campobasso. Intanto nel finale di tempo il Matelica mette al sicuro il risultato segnando altri due gol. Ora le squadre sono negli spogliatoi per il riposo



Risultati in tempo reale

Recanatese-Pineto 2-0 (giocata ieri)

Sangiustese-Cesena 2-2 (giocata ieri)

Francavilla-Giulianova 0-0

Avezzano-Notaresco 1-1

Forlì-Montegiorgio 0-0

Jesina-Campobasso 1-0 (22' Bubalo su rigore)

Matelica-Castelfidardo 3-0 (5' Bittaye, 28' De Santis, 45' Melandri)

Sammaurese-Agnonese 0-0

Santarcangelo-Vastese 1-1

Savignanese-Isernia 0-0



Classifica: Notaresco 13, Matelica 12, Sangiustese 11, Cesena 10, Giulianova 9, Forlì 8, Francavilla 8, Savignanese 8, Santarcangelo 8, Recanatese, 6, Pineto, 5, Montegiorgio 5, Jesina 7, Sammaurese 4, Isernia 3, Vastese 3, Castelfidardo 2, Agnonese 2, Campobasso 1, Avezzano 1

