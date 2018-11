Si gioca oggi la decima giornata del campionato di Serie D. Nel girone F la capolista Matelica gioca in Romagna, a San Mauro Pascoli, mentre la partita più attesa èè probabilmente il derby tra Montegiorgio e Jesina, con i leoncelli già molto bisognosi di punti. Per la Recanatese trasferta di prestigio a Cesena. Le partite sono cominciate alle 14,30, questio i risultati aggiornati in tempo reale



Agnonese-Sangiustese 0-0 (finale, giocata ieri)

Avezzano-Francavilla 1-0

Castelfidardo-Forlì 1-0

Montegiorgio-Jesina 0-0

Pineto-Isernia 0-0

R. Giulianova-Santarcangelo 2-1

Cesena-Recanatese 0-0

S.N. Notaresco-Campobasso 2-0

Sammaurese-Matelica 0-0

Vastese-Savignanese 1-0



Classifica: Matelica 25, Cesena 23, Sangiustese 20, Notaresco 21, Francavilla 17, Savignanese 15, Santarcangelo 15, Recanatese 15, Giulianova 13, Sammaurese 12, Isernia 12, Pineto 11, Vastese 10, Forlì 9, Montegiorgio 9, Agnonese 7, Campobasso 7, Castelfidardo 7, Jesina 7, Avezzano 6,

